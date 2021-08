MeritiamoUnFinaleDiverso, tifosi a raccolta sui social per lanciare un messaggio a Insigne e ADL

Un finale diverso. E' questo che chiedono i tifosi del Napoli, dopo aver ascoltato nelle ultime ore tante chiacchiere su Lorenzo Insigne, secondo alcuni destinato a svestire la maglia azzurra non rinnovando il suo contratto. Così, col cuore in mano, sono tantissimi i supporters partenopei che chiedono al capitano di restare all'ombra del Vesuvio, come mostra proprio la campagna social #MeritiamoUnFinaleDiverso adottata da diverse pagine su Instagram e Twitter, con migliaia di tifosi che invocano la permanenza di Insigne a Napoli, com'era già avvenuto con Mertens lo scorso anno.