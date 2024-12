Video “Milano allo sbando”: Palmeri interrompe diretta Tv per risse ai Navigli

Momenti di paura in diretta tv per Tancredi Palmeri. In collegamento da Milano, il giornalista di Sportitalia è costretto a interrompere il collegamento. Alcune persone ostacolano il suo lavoro.

Nel successivo collegamento il giornalista rammaricato aggiunge: "Purtroppo Milano versa in uno stato...due risse in dieci minuti sui Navigli, veramente è brutto vedere Milano ridotta così". Poi un nuovo disturbo in diretta tv e il collegamento si interrompe di nuovo.