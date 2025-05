Foto Mittelstädt strizza ancora l’occhio al Napoli: scatto con Geolier e maglia autografata

Maximilian Mittelstädt, terzino sinistro dello Stoccarda e della nazionale tedesca, è stato lo scorso weekend a Napoli insieme alla moglie Lea Prinz per una breve vacanza. Vi abbiamo raccontato in esclusiva che durante il suo soggiorno nel capoluogo partenopeo è stato anche ospite in tribuna al Maradona assistendo dal vivo alla vittoria contro il Torino.

Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è in contatto da settimane con l’entourage del tedesco, che nel frattempo strizza nuovamente l’occhio al Napoli. Mittelstädt è stato al concerto di Geolier a Ludwigsburg (vicino a Stoccarda), ha omaggiato il rapper napoletano con una maglietta della sua squadra e immortalato il tutto sui social. Di seguito lo scatto.