Novità in formazione con il Lecce: Conte l'aveva pensato già da tempo

Novità di formazione contro il Lecce. Ormai non sembrano esserci più dubbi per la partita di sabato. Data l’assenza di Buongiorno e quella di Juan Jesus, al centro della difesa l’allenatore del Napoli è pronto a puntare su Oliveira con Rafa Marin in panchina.

Una soluzione non legata alle qualità dello spagnolo, ma alla possibilità di poter utilizzare allo stesso tempo anche Spinazzola come terzino a sinistra, visto che a centrocampo sulla sinistra ci sarà McTominay nel 4-4-2 che ha in mente l’allenatore del Napoli. Un'idea che era già pronta per la gara contro il Torino prima della febbre dell’attaccante dell’Italia che aveva costretto Conte a cambiare i piani tornando al 4-3-3. Olivera centrale di difesa come con Bielsa in nazionale, dunque, ruolo che ricopre con grandi capacità atletiche fisiche.