Meret, colpo di scena sul futuro? Ma c'è un altro indizio sul rinnovo

Oggi alle 08:40

"Dopo aver concordato durata (biennale con opzione) e cifra fissa (2.5 milioni), il portiere ha chiesto un bonus integrativo non previsto dal club azzurro. Un intoppo che ha rallentato la firma del portiere, ma che, secondo l'entourage, non dovrebbe pregiudicare il buon esito della trattativa": così Ciro Venerato sul futuro di Meret con rinnovo ancora in bilico.

La scadenza è vicina, giugno 2025. La firma sembrava cosa fatta ma sta ancora slittando. Il suo agente, intanto, è a Napoli. Pastorello ha scattato una foto con un altro suo assistito, Lukaku. I rapporti con il Napoli sono buoni, attesa per l'annuncio. Perché il Napoli vuole ripartire da Meret anche per le prossime stagioni. Ma manca ancora qualche passaggio prima dell'ufficialità.