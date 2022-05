"Momenti che non dimenticherò mai", Mertens nostalgico o solo la prima al Maradona con Ciro?

Dopo le dichirazioni del patron azzurro Mertens ha postato sui social la sua foto col figlioletto negli spogliatoi del Maradona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha ribadito oggi in conferenza stampa il rinnovo di Dries Mertens è una questione ancora aperta e ci sarà bisogno di un ulteriore incontro tra i due. Dopo le dichirazioni del patron azzurro Mertens ha postato sui Twitter la sua foto col figlioletto negli spogliatoi del Maradona, scrivendo: “Momenti che non dimenticherò mai”. Sarà il ricordo della prima insieme a Ciro Romeo al Maradona o una delle ultime volte in maglia azzurra per Dries? Nei prossimi giorni avremo la risposta definitiva.