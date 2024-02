Muore Wolf Chitis, il cordoglio di ADL: "Un gran signore, vicini alla moglie Rossana"

Si è spento a Roma all'età di 91 anni Wolf Chitis, per tutti Volia.

Si è spento a Roma all'età di 91 anni Wolf Chitis, per tutti Volia. Patron di Fondedile, impresa che negli anni sarebbe diventata una delle prime dieci del paese, ha caratterizzato la vita imprenditoriale di Napoli. Il presidente del Napoli ha ricordato l'imprenditore napoletano con un tweet di cordoglio: "Oggi è venuta a mancare una persona che difficilmente si potrà dimenticare. Wolf Chitis, per tutti Volia. Un gran signore, discreto e protagonista allo stesso tempo di una vita vissuta come ambasciatore del saper vivere.

A casa sua, lui e Rossana ricevevano tutti con quella raffinata ospitalità che non si può scordare. Siamo vicini alla moglie Rossana e ai suoi figli ai quali esprimiamo il nostro più profondo cordoglio. Aurelio e Jacqueline De Laurentiis oltre a tutto il calcio Napoli".