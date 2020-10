Napoli da record: Petagna ottavo azzurro a segno da inizio torneo

Il Napoli con la vittoria di ieri a Benevento ottenuta grazie al gol decisivo di Petagna ha raggiunto un particolare primato in Campionato. A rivelarlo è il profilo Twitter della Ssc Napoli: "Con Andrea Petagna diventano otto i marcatori del Napoli in questa Serie A, record nel torneo in corso al pari dell'Atalanta". Le reti totali realizzate dagli azzurri nelle quattro gare disputate finora sono state 14: 4 gol Lozano; 2 gol Insigne, Mertens e Politano; 1 gol Elmas, Osimhen, Petagna, Zielinski.

Con Andrea Petagna diventano otto i marcatori del @sscnapoli in questa Serie A, record nel torneo in corso al pari dell'Atalanta #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 25, 2020