Napoli in affanno? Alvino: “Miglior difesa d’Europa! Andate a letto”

Il giornalista Carlo Alvino, su Twitter, ha risposto a coloro i quali sostengono che il Napoli sia in affanno e in calo nelle ultime partite: “Napoli e Chelsea con 3 gol subiti hanno la migliore difesa dei 6 top campionati d’Europa. Un dato significativo soprattutto per la serie A, ma per qualcuno il Napoli dopo Torino e Roma è un po’ in affanno. Consiglio: dopo le partite serali è meglio andare a letto!”