Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti: Ancelotti senza i nazionali

E' in programma per oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti in casa Napoli. Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di dodici azzurri impegnati con le rispettive nazionali. La società partenopea su Twitter ha pubblicato il seguente post che attesta il ritorno in campo degli azzurri: "Oggi riprendono gli allenamenti al Training Center"

💪 Oggi riprendono gli allenamenti al Training Center!



