Video Napoli riunito a Pietrarsa per la cena di Natale: le prime immagini della serata

vedi letture

Tutta la SSCNapoli riunita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in quel di Portici, per la cena di Natale. Una serata in grande stile e inedita, in un luogo storico e suggestivo, della quale arrivano i primi scatti dai canali social ufficiali degli azzurri: Meret, Olivera, Lukaku, Raspadori, capitan Di Lorenzo, il mister Conte, Kvaratskhelia... L'eleganza e i sorrisi dei protagonisti del club in un clima di festa. Di seguito il video