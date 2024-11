Napoli-Roma, i tifosi giallorossi: "Se gli altri sono più forti, non dobbiamo vergognarci di contenere"

Alle 18 il Napoli affronta la Roma nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Il portale Vocegiallorossa.it ha raccolto dai social i pensieri, le sensazioni e l'umore dei tifosi romanisti a poche ore dal Derby del Sole.

"Caro Elon Musk, al posto del Colosseo, perché non ti compri l'AsRoma? Ci liberi dai Friedkin e magari fai qualcosa di buono portandoci qualche Champions League". "Non riesco ancora a credere alla storia della mancanza di struttura nell'ASRoma. Credo, piuttosto, non ci sia la 'struttura' che molti media invocano, avendo chiaramente un doppio fine. Spero che Ranieri rispetti anche la volontà dei Friedkin di essere un club 'silenzioso'". "Perdere contro questa Roma in casa non è roba da contemplare Tra centrocampo e difesa hanno una squadra pronta per vincere la B". "Quando gli altri sono più forti non ci dobbiamo vergognare di mettere in campo una formazione di contenimento, senza rinunciare a provare a fare goal".