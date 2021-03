Nedved si vanta degli scudetti, Materazzi gli risponde per le rime: "E la Champions quando?"

Una frase che non è passata inosservata a un interista doc come Marco Materazzi che su Instagram ha risposto per le rime

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Nella lunga intervista rilasciata da Pavel Nedved a Dazn, il vicepresidente della Juventus si è detto orgoglioso del fatto che i suoi figli, oggi all'università, vivano da 'campioni d'Italia' sin dalle scuole medie. Una frase che non è passata inosservata a un interista doc come Marco Materazzi che su Instagram ha risposto per le rime: "Pavel... Gli auguriamo tutti di poter vedere vincere anche la Champions prima che finiscano gli studi, se la meritano. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il Mondiale, che facevano l’asilo e le elementari". Il tutto corredato dai cuori nerazzurri e la bandiera dell'Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Materazzi (@marcomaterazzi)