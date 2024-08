Neres-Napoli, la rabbia dei tifosi del Benfica: "Grave errore cederlo, vergogna!"

I tifosi del Benfica non hanno preso benissimo l'addio di David Neres, ufficiale al Napoli: "Hanno venduto il nostro secondo miglior giocatore, vergogna" è uno dei primi commenti virali sotto al post del Benfica che annuncia l'addio dell'ala brasiliana.

Qualcuno scrive: "Ci mancherai", altri parlano di "grave errore" sottolineando il fatto che ora c'è solo Di Maria in quel ruolo e "nessuno sarà mai forte come Neres a certe cifre". Insomma, basta leggere qualche messaggio per rendersi conto del fatto che il Napoli abbia acquistato davvero un giocatore di livello.