Nessuno in Serie A meglio di Lozano in trasferta: i numeri del messicano

Dopo un inizio di stagione complicato, dovuto ai problemi fisici e all’infortunio rimediato con la nazionale, Hirving Lozano è sempre più importante e decisivo nel Napoli. Il messicano, come ricorda l’account twitter della SSC Napoli, ha i numeri migliori in trasferta in Serie A: “Nessun giocatore ha preso parte a più gol in trasferta di Lozano in questa Serie A: (due reti e due assist)!”

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YIZy4cgmqk — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 4, 2021