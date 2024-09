Foto Ngonge aspetta una chance? Il belga sui social: "Mente concentrata"

Cyril Ngonge ha giocato solo dodici minuti in campionato sin qui, e ad un certo punto della finestra di calciomercato estiva sembrava anche molto vicino a dire addio al Napoli. Alla fine però, nonostante l'arrivo di David Neres, il belga è comunque rimasto in azzurro e lo sarà quantomeno fino a gennaio prossimo magari in attesa di avere una chance da Conte. Così Ngonge ha scritto in un post su Instagram: "Mente concentrata".