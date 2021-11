Nigeria, Osimhen esulta sui social: "Adesso fino ai playoff!"

Col pareggio con Capo Verde la Nigeria conquista l'accesso agli spareggi per tentare la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il centravanti del Napoli Victor Osimhen, felice per il risultato ottenuto con la propria nazionale, scrive sui social: "Carattere forte da parte dei ragazzi, rispetto alla squadra capoverdiana. Adesso fino ai playoff!"

Strong character from the boys,respect to the Cape Verdean team🤝unto the playoffs now! @NGSuperEagles pic.twitter.com/CkDDoNAr4a