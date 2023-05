"No al razzismo, basta!", post di Juan Jesus che difende Vinicius jr

Nuovo episodio di razzismo in Spagna all'indirizzo di Vinicius Jr in occasione della gara tra Real Madrid e Valencia

Nuovo episodio di razzismo in Spagna all'indirizzo di Vinicius Jr in occasione della gara tra Real Madrid e Valencia. Sui social Juan Jesus, difensore del Napoli, ha scritto un post: "Quante volte dobbiamo dirlo? No al razzismo" le sue parole.