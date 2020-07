"Non urlare, porta rispetto!", spunta la frase di Giua a Koulibaly

"Non urlare, porta rispetto". Sono queste alcune parole rivolte dall'arbitro Giua a Kalidou Koulibaly. Lo riporta sui social il giornalista Sergio Chesi. Una frase destinata a far sicuramente discutere, proprio come l'arbitraggio. Ecco il tweet:

"Non urlare, porta rispetto": una frase che raramente si sente pronunciare ad un grande arbitro. #ParmaNapoli pic.twitter.com/0POgVie05V — Sergio Chesi (@sechesi) July 22, 2020