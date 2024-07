Foto Nuova maglia Napoli, i primi scatti con i testimonial: c'è anche Di Lorenzo

La SSCNAPOLI ha presentato la nuova maglia per la stagione 2024/25 con il logo rivisitato per il rebranding. Sui canali social ufficiali sono stati pubblicati anche i primi scatti con i testimonial: vestono la nuova maglia Mathias Olivera, Matteo Politano e anche il capitano Giovanni Di Lorenzo.

La società ha presentato anche il nuovo font che sarà presente anche sulla divisa, tramite un comunicato ufficiale: "La novità assoluta è però rappresentata dalla Tipografia. Per la prima volta una FONT proprietaria, BE NAPOLI, sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del Brand e della città che rappresenta.

Napoli è un melting pot in perenne fermento. Una città dalle mille sfaccettature dove i contrasti si fondono, dando vita ad un eclettismo senza eguali. Abbiamo voluto attingere a questa eredità per creare una font unica e dinamica ispirata alla ricchezza culturale partenopea. Una città, una squadra e una tipografia uniti da un unico intreccio. Un legame tradotto in lettere con fughe e diagonali come le visioni della città, caratteri tanto spessi e compatti quanto una squadra unita e determinata, angoli acuti e dinamici simbolo di grinta e velocità. La genetica di un popolo che vive di passione, storia e capitoli ancora da scrivere".

Per quanto riguardo l'acquisto, la nuova maglia Home è già acquistabile dalle ore 19:26 di oggi - un orario non casuale, ovviamente l'anno di nascita del Napoli - come ha specificato la società: "La maglia Home sarà in vendita sull’official online store a partire dalle 19:26 di oggi", si legge nel comunicato.