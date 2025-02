Foto Okafor in posa con gli agenti: lo scatto al momento della firma

L'acquisto di Noah Okafor chiude il mercato invernale del Napoli. L'attaccante svizzero, arrivato in prestito dal Milan, ha svolto oggi le visite mediche, le prime foto di rito in azzurro e il primo allenamento in gruppo a Castel Volturno. Di seguito lo scatto al momento della firma che vede il classe 2000 con gli agenti Miguel Alfaro e Alessandro Favaro.