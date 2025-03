Okafor torna a Napoli e stupisce: subito lavoro in palestra per lo svizzero

Niente riposo per Noah Okafor. Subito lavoro in palestra per lo svizzero al suo rientro a Napoli dopo il lunch match della 29ª giornata di Serie A pareggiato dalla squadra di Conte 0-0 a Venezia. L'attaccante azzurro ha, infatti, mostrato in una diretta su Instagram alcuni esercizi fatti da lui in palestra con il suo personal trainer.

