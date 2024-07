Olivera dopo la delusione in Copa America: "Peccato non aver raggiunto l'obiettivo"

Dopo la finale di Copa America sfiorata e il terzo posto raggiunto contro il Canada ai calci di rigore, Mathias Olivera non ha nascosto la sua delusione sui social.

L'esterno del Napoli scrive su Instagram: "Riproveremo... Peccato non essere riuscito a raggiungere l'obiettivo, grazie a tutti per il supporto in tutta la coppa. Uruguay oggi e sempre!".