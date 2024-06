Ombre Douglas Luiz-Juve? Pistocchi: "Proprietario Aston Villa è nel consiglio di Exor..."

C'è qualche ombra sull'affare chiuso tra Juventus e Aston Villa per Douglas Luiz. I Villans hanno accettato due contropartite tecniche giovani

C'è qualche ombra sull'affare chiuso tra Juventus e Aston Villa per Douglas Luiz. I Villans hanno accettato due contropartite tecniche giovani (più conguaglio) come Barrenechea e Illing Junior per uno dei calciatori più importanti della sua rosa. Maurizio Pistocchi si esprime sull'argomento.

Il giornalista, tramite il suo account X, ha sottolineato un aspetto: "A quanto pare, a meno che non si tratti di un caso di omonimia, il proprietario dell’Aston Villa, l’egiziano Nassef Sawiris , è ancora tra i membri del consiglio di partners di Exor NV, azionista di maggioranza della Juventus".