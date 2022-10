Osimhen decisivo a Roma e carico sui social: “Continuiamo così”

Il Napoli vince anche a Roma e lo fa grazie a una perla di Victor Osimhen, autore del gol vittoria e di un'altra prestazione da trascinatore. Il nigeriano, matchwinner della gara dell’Olimpico, si mostra carico ed euforico anche sui social e scrive: “Continuiamo così”.

We Keep Going @sscnapoli pic.twitter.com/OG8RfD2hwD