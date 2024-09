Osimhen-Galatasaray, l'ex Felipe Melo: "Dio ti benedica nel miglior club in Turchia"

L'ex centrocampista della Juventus e del club turco, Felipe Melo, dedica una 'storia' Instagram al nigeriano.

Tanti messaggi social di in bocca al lupo per Victor Osimhen, che oggi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray. Tra questi anche quelli dell'ex centrocampista della Juventus e del club turco Felipe Melo, che dedica una 'storia' Instagram al nigeriano: "Dio ti benedica nel miglior club in Turchia".