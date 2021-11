Osimhen, gesto da applausi: gli chiedono soldi per le medicine su Twitter e non si tira indietro

"Ciao Victor, per favore mia madre ha bisogno di settemila naira (valuta nigeriana, ndr) per le sue medicine, io non ne ho. Per favore, supportami". Con questo messaggio un utente di Twitter ha chiesto aiuto a Victor Osimhen per le cure di sua madre. E l'attaccante del Napoli non ci ha pensato su due volte, aiutando la persona interessata: "Lasciami i tuoi dati sotto questo tweet". Detto, fatto: Osimhen aiuta sempre il prossimo.

Drop your details under this tweet🙏 https://t.co/zmC6kg2E9p — victor osimhen (@victorosimhen9) November 4, 2021