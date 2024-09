Osimhen, il connazionale influencer provoca: “Napoli club di B e C, ha vinto grazie a lui! Ora spero si salvi”

Japheth Joshua Omojuwa, scrittore nigeriano, commentatore politico, famosissimo influencer con oltre un milione di follower solo su X e amico di Victor Osimhen, ha commentato il passaggio dell’attaccante al Galatasaray con tanto di stoccata al Napoli:

Congratulazioni a Victor Osimhen. Passa da una squadra italiana media, con cui ha contribuito a vincere il 33,33% degli scudetti totali, a uno dei giganti del calcio europeo e la più grande squadra della Turchia, il Galatasaray.

Le aspettative ora sono più alte perché al Gala vincere fa parte della storia. Al Napoli non è stato così fino a quando non è arrivato Victor. Ex club di Serie B e Serie C. Spero però che questa volta restino nella Serie A più a lungo.

A Napoli le cose torneranno alla normalità mentre il Galatasaray ha ulteriormente rafforzato il suo status negli annali del calcio. Congratulazioni a tutti i tifosi del Nuovo Galatasaray”.

