Osimhen, l’amico-giornalista: “Questo Napoli dovrebbe giocare la Champions!"

Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, al termine del poker azzurro inflitto alla Samdoria, ha espresso il suo pensiero sui social. Il collega ha usato toni entusiastici per il Napoli che, secondo lui, meriterebbe di giocare in Champions League anzichè in Europa League: “Questo Napoli dovrebbe giocare la Champions, non tutti i giovedì”