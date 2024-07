Osimhen micidiale in Serie A: solo i 'due' Ronaldo hanno media gol/minuti migliore

Solo i due Ronaldo, quello brasiliano dell'Inter e Cristiano, hanno in serie A una media gol superiore ad Osimhen nell'epoca dei tre punti in Serie A. Lo scrive il portale specializzato Opta su X: "Solo Cristiano Ronaldo (un gol ogni 104 minuti di media) e Ronaldo (una rete ogni 117') hanno una media minuti/gol migliore di Victor Osimhen (un gol ogni 125 minuti) in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) - minimo 10 gol. Gigante".