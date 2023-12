Osimhen miglior giocatore del 2023: “Grazie a famiglia e amici per il supporto infinito”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato premiato al Gran Galà del Calcio 2023 come miglior giocatore della passata stagione. Questo il messaggio social del nigeriano dopo l’importante riconoscimento: "Grazie Gran Galà del Calcio Italiano per il riconoscimento e i premi, grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai sostenitori per i vostri voti e il supporto infinito. Dio è il migliore”.

Thank you @GranGalaAIC for the recognition and awards, thank you my family, friends and supporters for ur votes and unending support. GOD is the Greatest 🇳🇬 pic.twitter.com/UMJixFdwY5