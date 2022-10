Ostigard sui social: "Contento di far parte di questo gruppo e del mio primo gol in Champions"

Leo Ostigard ha bagnato il suo esordio da titolare in Champions League con la sua prima rete in maglia azzurra.

TuttoNapoli.net

Leo Ostigard ha bagnato il suo esordio da titolare in Champions League con la sua prima rete in maglia azzurra. Il difensore del Napoli ha commentato la vittoria contro i Rangers su Instagram: "Contento di far parte di questo gruppo, della mia prima presenza e del mio primo gol in Champions League".