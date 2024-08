Palmeri dimentica l'opzione: “McTominay per 30mln ad un anno dalla scadenza, l'affare è dello United"

"Mai avrei pensato che tra Manchester United e Napoli l’affare economico lo facesse lo United"

Scott McTominay si avvicina concretamente al Napoli. Il club di De Laurentiis e il Manchester United hanno trovato l'accordo per l'acquisto del centrocampista scozzese.

Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, sul suo profilo X commenta così: "Di grande impatto l’acquisto di McTominay per il Napoli. Per lo scudetto sulla carta ci sono Inter, Juventus, Napoli e Milan. Chi non riuscirà a essere all’altezza lo sarà solo per demerito suo, ma per rosa o mercato queste 4 hanno l’obbligo di competere per lo scudetto.

Se tecnicamente è un grande colpo McTominay, pagarlo 30 milioni di euro a un anno dalla scadenza non lo è sicuramente dal punto di vista economico, visto che il suo valore sarebbe 20mln. Mai avrei pensato che tra Manchester United e Napoli l’affare economico lo facesse lo United".

Contratto McTominay-United: c'è un'opzione di rinnovo. In realtà il centrocampista scozzese ha un contratto con i Red Devils da 2 milioni di euro in scadenza alla fine di questa stagione, con un’opzione di rinnovo per quella successiva.

