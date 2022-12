Palmeri: “Juve? La difesa d’ufficio delle istituzioni è vomitevole!”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post sui social

Il giornalista Tancredi Palmeri ha scritto un post sui social: "La difesa d’ufficio della Juventus delle istituzioni sportive è semplicemente vomitevole. Non voglio processi in piazza. Ma voglio un paese dove l’istituzione sappia fare l’organo terzo, e non sempre il bastone in soccorso del potente. Poi non chiedetevi perché vi disprezzano"