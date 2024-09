Video Palmeri: "Leao e Theo inqualificabili, va contro il concetto di squadra". L'accaduto

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri commenta così su X.

Durante il cooling break di Lazio-Milan pochi minuti dopo il 2-2 di Leao, tutti rossoneri sono attorno a Fonseca per ascoltare le indicazioni del tecnico portoghese, tranne due calciatori. Proprio Leao e Theo Hernandez che si estraneato andando a raccogliere bottigliette d'acqua sull'altro lato del campo. Nonostante il consiglio del nuovo acquisto Abraham di riunirsi agli altri per fare gruppo, i due sono rimasti in disparte.

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri commenta così su X: "Che cosa inqualificabile quello che hanno fatto Leao e Theo. Va proprio contro il concetto di squadra e la natura del gioco di calcio. Che disastro".