Palmeri su Juve-Napoli: "Fortunatamente la Lega Serie A non è il governo dello Stato italiano"

E' caos dopo la decisione della Lega Serie A di non rinviare Juventus-Napoli, nonostante lo stop imposto agli azzurri dall'Asl di Napoli. Il giornalista Tancredi Palmeri commenta la vicenda su Twitter: "Se le autorità dicono che non si può procedere in sicurezza alla disputa di una partita, è rinvio non sconfitta a tavolino. La Lega Serie A non è il governo dello Stato italiano, e nemmeno i media fortunatamente".

