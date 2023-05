Patteggiamento Juve, Alvino: “Il messaggio che passa è che conviene truffare, vergogna!

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il patteggiamento ottenuto dalla Juventus, in accordo con la Procura Figc

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato il patteggiamento ottenuto dalla Juventus, in accordo con la Procura Figc, e accettato dal Tribunale Federale Nazionale. Solo multa, di quasi 720.000 euro, per il club bianconero, niente punti di penalizzazione: “718.250,00 €? Non hanno pagato l'IMU? Ancora più onore ad un onesto Napoli in un mondo di ladri…Il messaggio che passa è che, se questa è la pena, conviene truffare… È una sconfitta per lo Sport, non c'è dubbio… che vergogna!".

