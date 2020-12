Piccinini: “Sempre detto che si doveva giocare, quando lo dicevano in pochi”

Sandro Piccinini ha commentato attraverso Twitter la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, rispondendo a uno dei suoi followers: "Ho sempre detto che per me sarebbe stato meglio giocarla sul campo, anche quando lo dicevano in pochi... Ma continuo a considerare Juve e Inter favorite per lo scudetto. Spero che lei non ritenga la mia opinione un’offesa...

Ho sempre detto che per me sarebbe stato meglio giocarla sul campo, anche quando lo dicevano in pochi... Ma continuo a considerare Juve e Inter favorite per lo scudetto. Spero che lei non ritenga la mia opinione un’offesa... 😊 — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) December 22, 2020