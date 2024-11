Pistocchi attacca la nuova esperta arbitrale di Dazn: "Solo supercazzole! Chi l'ha scelta?"

Maurizio Pistocchi, giornalista, si è scagliato contro Manuela Nicolosi, nuova esperta arbitrale di Dazn da quest'anno. Su Twitter il collega ha attaccato così l'ex arbitra: "In Como-Lazio, al 25’ 1T braccio larghissimo di Dossena e calcio di rigore per la Lazio evidentissimo già in live. Chiedono un parere all’esperto arbitrale, l’ex arbitra Nicolosi. Che inizia una supercazzola di 1’ senza dare nessun parere tecnico. Chissà chi l’ha scelta a Dazn e perché".