Pistocchi: "Barça nettamente più forte, troppi errori e assenze per il Napoli"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su Twitter il pesante ko del Napoli in Europa League: "Il Barcellona era già stato nettamente superiore nel 2^ tempo della gara di andata, e si è dimostrato nettamente più forte anche al Maradona. Troppi errori e troppe assenze per il Napoli, qualità superiore e idee più chiare per il Barça".