Pistocchi: "Erroraccio di Juan Jesus! Il Napoli non è guarito, non è bastato Osimhen"

Attraverso i propri account social il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato l'1-1 tra Cagliari e Napoli.

TuttoNapoli.net

Attraverso i propri account social il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato l'1-1 tra Cagliari e Napoli: "Un erroraccio di Juan Jesus al 96’ regala a Luvumbo il gol dell’1:1 e un pareggio che il Cagliari avrebbe meritato per quanto fatto nel primo tempo, dove ha messo in difficoltà i Campioni in carica, ma demeritato nella ripresa, dominata dal Napoli.

Dopo il gol di Osimhen su errore di Augello e assist di Raspadori, la squadra di Calzona ha però sprecato 2 occasioni molto favorevoli per chiudere la gara, con Politano e Simeone, Gol sbagliato e gol regalato, il Napoli non è guarito e non è bastato nemmeno il ritorno di Osimhen, mentre per la Champions diventa una missione impossibile".