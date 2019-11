Pistocchi: "il mani di De Ligt è non punibile per palla inaspettata ma la postura di Pjanic dimostra il contrario"

Il giornalista, Maurizio Pistocchi, ha detto la sua sul clamoroso rigore non concesso al Torino per fallo di mano di De Ligt: "L’enorme confusione sui falli di mano è figlia di un regolamento discutibile: il mani di De Ligt è giudicato non punibile-palla inaspettata, deviazione ravvicinata-ma la postura di Pjanic-braccia dietro la schiena- dimostra che tanto inaspettata non è"

L’enorme confusione sui falli di mano è figlia di un regolamento discutibile: il mani di De Ligt è giudicato non punibile-palla inaspettata, deviazione ravvicinata-ma la postura di Pjanic-braccia dietro la schiena- dimostra che tanto inaspettata non è🙄 pic.twitter.com/h6kTbFuvqR — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) 2 novembre 2019