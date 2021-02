Pistocchi: "Manipolare è sentire Tardelli dire 'purtroppo la Juve non riesce a fermare Hakimi'"

Botta e risposta su Twitter tra i giornalisti Alessandro Antinelli e Maurizio Pistocchi sull'immagine dedicata su Conte che mostra il dito medio alla dirigenza bianconera in Juve-Inter di Coppa Italia. Il giornalista Rai Antinelli precisa: "Manipolare è tagliare un intervento come fa comodo. Manipolare è far credere che una camera che sta normalmente sugli allenatori sia stata messa ad arte. Io mi esprimo chiaramente e sul tema non ho più nulla da dire".

Pistocchi replica attaccando l'ex calciatore bianconero Marco Tardelli, commentatore Rai: "Premesso che il video è originale-disponibile sui social-manipolare è anche non aver sentito e visto niente in uno stadio vuoto. Manipolare è sentire Tardelli dire”PURTROPPO la Juve non riesce a fermare Hakimi” Manipolare è vedere una immagine-tv sui social ma non in tv".

