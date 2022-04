Pistocchi: "Napoli degno della sua tifoseria, domina in ogni settore del campo"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sui social la gara vinta dal Napoli contro il Sassuolo

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sui social la gara vinta dal Napoli contro il Sassuolo: "Il Napoli dimostra sul campo di essere degno della sua tifoseria: trascinato dalla coppia Osimehn/Mertens travolge il Sassuolo con 6 gol, domina in ogni settore del campo, conferma di non voler mollare fino alla fine. Per il Sassuolo una partita da dimenticare subito".