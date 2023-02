Pistocchi: "Niente da fare: il Napoli è un branco di squali. Quando vede il sangue, attacca"

Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta su Twitter la quinta vittoria consecutiva in campionato per il Napoli.

TuttoNapoli.net

Il giornalista Maurizio Pistocchi commenta su Twitter la quinta vittoria consecutiva in campionato per il Napoli, sempre più leader in Serie A dopo i tre punti conquistati a La Spezia: "Niente da fare: il Napoli è un branco di squali, gira intorno alla preda sino a quando non trova il momento giusto per attaccare. E quando vede il sangue, attacca. Segna su rigore Kvarathskelia poi ne fa due Osimehn. Lo Spezia si difende per 90’ ma ne prende tre. Inarrestabile".