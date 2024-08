Pistocchi: "Osimhen e Koopmeiners, comportamenti immorali! Serve rispetto per club e tifosi"

Bisogna assolutamente mettere dei paletti, per tutelare i diritti dei club e dei tifosi

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato su X i casi di Osimhen e Koopmeiners, entrambe al centro di cessioni complicate: "Koopmeiners "Osimhen sono la punta dell’iceberg di una pratica sempre più diffusa : giocatori che, in presenza di un contratto non in scadenza, firmano con un altro club e si rifiutano di allenarsi e giocare se non vengono ceduti. Succede da anni, l’hanno fatto e lo fanno più o meno tutte le società , ma è un comportamento immorale e che non rispetta i principi del diritto.

“Pacta sunt servanda” gli accordi si rispettano, dicevano i Romani, fuorché nel calcio. Bisogna assolutamente mettere dei paletti, per tutelare i diritti dei club e dei tifosi: visite fiscali, per accertare presunte patologie, multe che possono arrivare sino al 100% dello stipendio mensile, lunghe squalifiche per club, dirigenti, procuratori e giocatori che trasgrediscono le regole, e per finire, un indennizzo pre-stabilito in base al valore ancora a bilancio e agli anni residui di contratto per il club costretto a cedere al ricatto. Sarà inutile? Può darsi, ma così non si può andare avanti