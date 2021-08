Pistocchi: "Perché Dazn ha ottenuto i diritti della Serie A? Forse per favorire la Superlega?"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso Twitter, ha avanzato dei dubbi sull'assegnazione dei diritti della Serie A a Dazn, soprattutto alla luce delle tante lamentele per i disservizi della prima di campionato: "Sarebbe interessante sapere perché Dazn ha ottenuto i diritti della serie A, visto che tecnologicamente non è ancora in grado di assicurare la qualità garantita da Sky, e quale era lo scopo reale di questa operazione: magari favorire la Superlega?".

