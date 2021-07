Pistocchi saluta Mediaset e replica a Ziliani: "Se la Mafia non ci fa saltare da un ponte..."

"Oggi è l’ultimo giorno a Mediaset, e colgo l’occasione per ringraziare chi, 35 anni fa, ha avuto fiducia nei miei confronti e mi ha consentito di vivere una esperienza umana e professionale irripetibile Dopotutto, domani è un altro giorno Ad maiora". Con questo messaggio Maurizio Pistocchi ha salutato Mediaset, ricevendo la risposta del collega Paolo Ziliani, anch'egli ex Mediaset:

"Solo bei ricordi insieme, anche se quello "Speciale Europei 96", per quella puntata che sono sicuro ricorderai bene, con te in studio, resterà indimenticabile e irripetibile". Nella controreplica, una frecciata chiara in merito ad un'inchiesta: "Faremo ancora tante cose, se la Mafia non ci farà saltare da un ponte