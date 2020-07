Pistocchi: "Se fossi in Gattuso sarei molto preoccupato. Non si può concedere così tanto..."

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sui Twitter la vittoria del Napoli contro il Sassuolo: "Dopo aver rivisto Napoli-Sassuolo, se fossi in Gattuso sarei molto preoccupato: il Napoli non può concedere tante occasioni a campo aperto, e la fortuna di avere un VAR efficiente non deve essere sottovalutata".

