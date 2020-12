Pistocchi sul caso Buffon: "Squalifica per bestemmia deve essere uguale per tutti, altrimenti va abolita"

Maurizio Pistocchi, via Twitter, commenta le polemiche sulla mancata squalifica di Buffon, graziato a differenza di Cristante nello scorso turno. "La regola che prevede espulsione e squalifica per chi bestemmia deve essere uguale per tutti oppure va abolita: le disparità sono troppe e troppo frequenti".

